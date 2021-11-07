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07.11.2021 22:16
Рубрика: Спорт

Трусова пропустит Гран-при Японии из-за травмы ноги

Текст: Анна Козина

Бронзовый призер чемпионата мира-2021 по фигурному катанию Александра Трусова не выступит на этапе Гран-при NHK Trophy, который пройдет в Токио 12-14 ноября.

Фото: GettyImages
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Уже на Гран-при США в Лас-Вегасе Трусова могла сняться с соревнований из-за травмы ноги, но откатала обе программы. Произвольную - в облегченном варианте, лишь с одним четверным прыжком.

Но старт в Японии спортсменка все-таки пропустит. Как объяснил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, по медицинским показаниям.

- Прежде всего, хотел бы уточнить формулировку: Саша не снялась с этапа, а пропускает его по настоятельной рекомендации врачей, - заявил в интервью RT Коган. - Все эти рекомендации согласованы с ФФККР, и мы вместе решили, что для Трусовой первостепенно восстановиться и спокойно готовиться к чемпионату России с тем, чтобы отобраться на Олимпийские игры.

На турнире в Японии должны выступить одиночники Макар Игнатов, Александр Самарин и Дарья Усачева, спортивные пары Анастасия Мишина - Александр Галлямов и Евгения Тарасова - Владимир Морозов, танцевальные дуэты Софья Шевченко - Игорь Еременко и Виктория Синицина - Никита Кацалапов.

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