Пловец Бородин победил на ЧЕ с юниорским рекордом мира

Россиянин Илья Бородин выиграл золото чемпионата Европы на короткой воде, который проходит в Казани. На дистанции 400 метров комплексным плаванием Бородин победил с результатом 3.58,83 секунды, установив юниорский рекорд мира.

Вторым финишировал итальянец Альберто Раццетти (4.00,34), третьим - венгр Хуберт Кош (4.03,16). Четвертым стал еще один представитель России в этом финале Максим Ступин (4.04,38). На счету 18-летнего Бородина также есть золото чемпионата Европы 2021 года, который прошел в мае в Будапеште в 50-метровом бассейне. Там он также обновил юниорский рекорд мира на 400 метров комплексом (4:10,02).

Бородин очень обидно пропустил Олимпиаду в Токио, так как перед вылетом в Японию из Владивостока, где проходил сбор нашей команды, сдал положительный тест на коронавирус.