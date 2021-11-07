"Спартак" остался в меньшинстве в первом тайме матча с "Локомотивом"

"Локомотив" ведет в счете 1:0 после первой половины дерби в рамках 14-го тура чемпионата России против "Спартака". С передачи Франсуа Камано отличился Джирано Керк.

Уже после гола, в концовке тайма, "красно-белые" остались в меньшинстве: за фол против Константина Марадишвили вторую желтую карточку получил Руслан Литвинов. Решение арбитра Ивана Сиденкова вызвало бурную реакцию у игроков "Спартака". За споры с судьей "горчичники" заработали Александр Соболев и находящийся на скамейке запасных Зелимхан Бакаев.

Добавим, что на разминке перед матчем травму получил основной защитник "Спартака" Самуэль Жиго. Его место в стартовом составе занял Илья Кутепов.