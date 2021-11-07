В баскетбольной Единой лиге "Локо" отыгрался у "Енисея" с "минус 17"

Игровой день регулярного чемпионата Единой лиги завершился матчем с драматичным сюжетом. Краснодарский "Локомотив-Кубань" у себя дома во встрече с красноярским "Енисеем" сумел отыграть дефицит в 17 очков и в итоге взял верх - 101:93.

Для краснодарцев, руководимых бывшим наставником сборной России Евгением Пашутиным, эта победа стала четвертой подряд в официальных матчах. Во втором по значимости континентальном турнире Еврокубке (Europe Cup) южане лидируют в своей группе с тремя выигрышами. А в Единой лиге благодаря успеху в воскресном сражении с "Енисеем" железнодорожники теперь вышли на положительный баланс побед и поражений - 3-2.

Сибиряки очень лихо провели стартовую четверть, на седьмой минуте после попадания Алексея Бабушкина гости лидировали с разницей "плюс 17" - 27:10. Однако кубанцы показали умение держать удар и довольно быстро стали ликвидировать свое отставание. В середине второй четверти попадание американского легионера "Локомотива" Стэнтона Кидда с дальней дистанции привело к равенству в счете - 36:36. Отметим, что Кидд удивительно стабилен. Во всех пяти матчах в рамках Единой лиги этого сезона он приносил команде двузначное количество очков, в этом туре - 19.

Уступив в первой четверти, хозяева паркета выиграли во всех трех остальных десятиминутках. Заключительная превратилась просто-таки в бросковую феерию - 37:33 в пользу южан. Лучшим бомбардиром у победителей стал американский центровой Джонатан Мотли, уже дважды признававшийся самым ценным игроком туров Еврокубка - 28 очков. У его соотечественника и одноклубника Эррика Макколлума - 24 очка. В активе Стэнтона Кидда пять попаданий с дальней дистанции.

Все кандидаты в сборную России для участия в первых матчах квалификации к чемпионату мира-2023 получили от Евгения Пашутина приличное игровое время. Андрей Мартюк вышел в стартовой пятерке и заставил соперников пять раз сфолить на себе. Станислав Ильницкий и Владислав Емченко, вошедшие в игру со скамейки запасных, провели на площадке по 22 минуты чистого времени. А вот в рядах "Енисея" главными действующими лицами были сплошь американцы. Это Каспер Уэйр (28 очков), Даррал Уиллис (24) и Район Браун (12).

Результаты остальных матчей игрового дня: УНИКС (Казань) - ЦСКА - 69:64, "Автодор" (Саратов) - "Астана" (Казахстан) - 83:82, "Цмоки-Минск" (Беларусь) - "Калев" (Эстония) - 93:91 (ОТ). В чемпионате лидируют: УНИКС - 5 побед - 1 поражение, "Автодор" -4-1, "Зенит" СПб - 3-1, ЦСКА - 4-2, "Локомотив-Кубань" - 3-2.

Комментарий

Андрей Мартюк, игрок "Локомотива-Кубани":

- На днях получил вызов в сборную, испытал удивление и радость. Эмоции быстро прошли, понимаю - это пока лишь аванс. Нужно постоянно доказывать такой статус, развиваться и прибавлять во всех компонентах игры. Первый сбор жду с нетерпением, знаю главного тренера Зорана Лукича. Нас ждет серьезная проверка дисциплиной и ударной работой. Но ничего, я прошел серьезную школу под руководством Евгения Пашутина. Постараюсь максимально себя проявить, достойно представлять наш клуб в сборной.

Где будем смотреть

8 ноября, понедельник, "Матч ТВ"

19.55. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Зелена-Гура" (Польша). Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

18.50. БК "Нижний Новгород" - "Парма" (Пермский край). Прямая трансляция.