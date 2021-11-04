Объявлен состав сборной на матчи квалификации ЧМ-2023 по баскетболу

Новый главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич объявил расширенный состав национальной команды на матчи первого календарного "окна" стартового этапа квалификации к ЧМ-2023. Игры состоятся в Санкт-Петербурге против Италии (26 ноября) и Исландии (29 ноября).

Напомним, что действующий наставник клуба Единой лиги ВТБ "Нижний Новгород" Зоран Лукич в сборной стал преемником Сергея Базаревича, был назначен 22 октября решение исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ).

В заявку на официальный матч под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) можно вносить не более 12 игроков, в нынешнем списке Лукича - 20 фамилий.

Разыгрывающие и атакующие защитники: Георгий Жбанов, Вячеслав Зайцев, Артем Комолов (все - УНИКС, Казань), Михаил Кулагин, Иван Стребков (оба - БК "Нижний Новгород"), Денис Захаров, Дмитрий Кулагин (оба - "Зенит", Санкт-Петербург), Владислав Емченко ("Локомотив-Кубань", Краснодар), Александр Хоменко (ЦСКА).

Форварды: Семен Антонов (ЦСКА), Филипп Гафуров (ЦСКА-2), Антон Астапкович, Сергей Торопов (оба - БК "Нижний Новгород"), Станислав Ильницкий, Андрей Мартюк (оба - "Локомотив-Кубань"), Игорь Вольхин, Андрей Зубков (оба - "Зенит" СПб), Евгений Валиев (УНИКС).

Центровые: Александр Ганькевич (БК "Нижний Новгород"), Владимир Ивлев (ЦСКА).

Существует и короткий резервный список их трех фамилий: атакующие защитники Евгений Воронов ("Парма", Пермский край) и Иван Ухов (ЦСКА), форвард Антон Квитковских ("Автодор", Саратов).

Если взять все 23 фамилии из основного и резервного списка, то здесь представлены семь из восьми российских команд Единой лиги (кроме красноярского "Енисея") и один коллектив второго дивизиона национального чемпионата Суперлиги-1 ЦСКА-2. По конкретным клубам количество игроков такое: БК "Нижний Новгород" - 5, УНИКС, ЦСКА и "Зенит" СПб - по четыре, "Локомотив-Кубань" - три, "Парма", "Автодор" и ЦСКА-2 - по одному.

Важное значение имеет то, как в последней декаде ноября стыкуется календарь наших участников Евролиги (ЦСКА, "Зенит" СПб, УНИКС) и Еврокубка ("Локомотив-Кубань") с расписанием сборной. Ведь указанные два турнира проводятся организацией, так и не достигнувшей договоренностей с ФИБА. Столичные армейцы 25 ноября встречаются дома с немецкой "Баварией", "Зенит" в этот же день на выезде в греческих Афинах играет с местным "Панатинаикосом", УНИКС 26 ноября выходит на площадку в столице Сербии Белграде против "Црвены Звезды". В Еврокубке "Локо" в эти дни не будет задействован, но все равно, могут понести нагрузку в клубах сразу 12 игроков из писка Лукича. Тут все будет зависеть от доброй воли руководителей наших команд Евролиги.

Уже достигнута договоренность между РФБ и "Зенитом", что Зубков и Д.Кулагин поступят в распоряжение сборной только ко второй игре - 29 ноября с Исландией.

Комментарий

Зоран Лукич, главный тренер сборной России:

- Президентом РФБ Андреем Кириленко перед этим циклом квалификации был объявлен курс на омоложение национальной мужской сборной России. Процесс очень специфический, нелегкий. И требует правильного подхода. С одной стороны, цель - провести через школу сборной молодых ребят. А с другой - нельзя перебарщивать, ведь никакое омоложение не должно быть оправданием провала в отборе на чемпионат мира. Стараемся найти разумный баланс. Думаю, состав будет различаться от одного "окна" к другому. Каждое будет задавать какое-то направление движения сборной. Давайте сыграем в Питере с Италией и Исландией, и тогда станет более понятно, куда мы должны двигаться в будущем.