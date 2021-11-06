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06.11.2021 21:05
Рубрика: Спорт

В Единой лиге назвали лучших баскетболистов октября

Текст: Илья Трисвятский
Единая лига назвала лучших игроков октября - это датчанин нигерийского происхождения Габриэль Иффе Лундберг (ЦСКА) и американец Лоренцо Браун из казанского УНИКСа. Команды, которые представляют два лауреата, сойдутся друг с другом в воскресном матче регулярного чемпионата на паркете в столице Татарстана.
Лоренцо Брауна из казанского УНИКСа лучшим игроком месяца выбрали болельщики. Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ Лоренцо Брауна из казанского УНИКСа лучшим игроком месяца выбрали болельщики. Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
Лоренцо Брауна из казанского УНИКСа лучшим игроком месяца выбрали болельщики. Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В этом сезоне Единая лига ВТБ каждый месяц определяет лучших игроков календарного отрезка по двум версиям - экспертов и болельщиков, которые голосуют по предложенному шорт-листу кандидатов через интернет-платформу. К этому добавим уточнение: сейчас определялись сильнейшие баскетболисты не только за октябрь, но и с учетом пяти матчей, проведенных на старте соревнований в последней декаде сентября.

На фоне пока еще продолжающейся и крайне неприятной для ЦСКА серии из четырех подряд поражений в официальных матчах (три в Евролиге и одно в Единой лиге) выбор атакующего защитника Лундберга на первый взгляд может показаться странным. Но на самом деле "красно-синие" за рассматриваемый период выиграли четыре встречи, причем три из них были гостевыми.

Датчанин с нигерийскими корнями в этих играх набирал 14,3 очка в среднем за матч, совершал 2,5 подбора и делал 3,8 результативных передачи. Рассчитываемый по специальной формуле показатель эффективности в среднем равнялся 15,5 балла.

Болельщикам перед голосованием было предложено на выбор несколько кандидатур. Около 21 процента от общего числа симпатий респондентов собрал победитель опроса, выступающий за УНИКС свой первый сезон американский атакующий защитник Лоренцо Браун, который последние два года выступал за сербскую "Црвену Звезду" и турецкий "Фенербахче". Плюс у него за плечами более сони матчей в составе клубов заокеанской НБА "Филадельфия", "Миннесота", "Финикс" и "Торонто".

Фото: Единая лига ВТБ
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Казанцы из четырех матчей в конце сентября и за весь октябрь провели четыре игры, в трех из них добились победы. У Лоренцо Брауна такие средние показатели - 18,5 очка, 4,3 подбора, 5,5 результативных передач. Эффективность - 22,0 балла. В голосовании болельщиков второе место занял канадец Кенни Чери из саратовского "Автодора" (19,5 процентов), на третьей позиции игрок сборной России Михаил Кулагин из БК "Нижний Новгород" (17,1%).

Где будем смотреть

7 ноября, воскресенье

"Матч ТВ"

13:40 - УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция (с 20-минутным превью).

"Матч! Страна"

15:55 - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Енисей" (Красноярск). Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

12:50 - "Автодор" (Саратов) - "Астана" (Нур-Султан, Казахстан). Прямая трансляция.

8 ноября, понедельник

"Матч ТВ"

19:55 - "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Зелена-Гура" (Польша). Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

18:50 - БК "Нижний Новгород" - "Парма" (Пермский край). Прямая трансляция.

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