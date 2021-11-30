Месси сфотографировался с лучшей футболисткой мира из "Барселоны"

В понедельник престижное французское издание France Football определило лучших футболистов мира. У мужчин им стал Лионель Месси, а у женщин - Алексия Путельяс.

Путельяс - капитан и лидер "Барселоны". В минувшем сезоне она выиграла вместе с клубом Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок страны.

Выступающая в полузащите футболистка "Барсы" считает своим кумиром Андреаса Иньесту, Ривалдо и Роналдиньо. В свои 27 лет она стала олицетворением успеха в футболе для женщин. 175-сантиметровая Путельяс в минувшем сезоне является автором 42 голов за клуб во всех турнирах. Она - настоящий лидер команды.

После церемонии награждения "Золотым мячом" лауреаты вечера Месси и Путельяс с радостью позировали вместе. Ведь еще совсем недавно они являлись одноклубниками, а теперь аргентинца судьба занесла во французский "ПСЖ". Но он обещал вернуться в клуб после окончания своей яркой карьеры. Что символично, еще совсем недавно футболки Месси и Путельяс были самыми популярными в официальных магазинах "Барселоны".