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02.12.2021 09:07
Рубрика: Спорт

Гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию"

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Mary Altaffer Фото: AP Photo/Mary Altaffer
Фото: AP Photo/Mary Altaffer

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей в матче против "Филадельфии". А лучшим игроком встречи стал голкипер Игорь Шестеркин.

Фото: AP
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Хоккеисты "Рейнджерс" начали встречу активно и к середине первого периода вели в счете 2:0. Точные броски на счету Джейкоба Трубы и Драйдена Ханта.

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Криса Крацдера, "летчики" ответили точным броском Моргана Фроста.

В самом конце встречи окончательный результат установил Панарин. Кроме гола на его счету также и результативная передача.

Но лучшим игроком встречи стал голкипер победителей Игорь Шестеркин, отразивший 33 из 34 бросков по своим воротам.

Российский нападающий "Детройта" Владислав Наместников помог своей команде победить "Сиэтл" - 4:3. На счету россиянина заброшенная шайба, ставшая для него восьмой в нынешнем сезоне.

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