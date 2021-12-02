Гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию"

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей в матче против "Филадельфии". А лучшим игроком встречи стал голкипер Игорь Шестеркин.

Хоккеисты "Рейнджерс" начали встречу активно и к середине первого периода вели в счете 2:0. Точные броски на счету Джейкоба Трубы и Драйдена Ханта.

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Криса Крацдера, "летчики" ответили точным броском Моргана Фроста.

В самом конце встречи окончательный результат установил Панарин. Кроме гола на его счету также и результативная передача.

Но лучшим игроком встречи стал голкипер победителей Игорь Шестеркин, отразивший 33 из 34 бросков по своим воротам.

Российский нападающий "Детройта" Владислав Наместников помог своей команде победить "Сиэтл" - 4:3. На счету россиянина заброшенная шайба, ставшая для него восьмой в нынешнем сезоне.