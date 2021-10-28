У Роналду и его девушки будет двойня

Футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил, что они с его девушкой Джорджиной Родригес ждут двойню.

"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви - мы не можем дождаться встречи с вами", - написал Роналду в Instagram.

Ранее сообщалось, что футболист снова станет отцом. У Роналду уже есть четверо детей: 11-летний Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017 году родила Родригес.