Гол Роналду принес "МЮ" победу над "Аталантой"

"Манчестер Юнайтед" добился волевой победы над "Аталантой" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Уступая 0:2, "красные дьяволы" выиграли благодаря голу Криштиану Роналду.

"Красные дьяволы" в последнее время угодили в серьезный кризис. В британской прессе уже несколько недель как идут разговоры о возможной отставке Уле Гуннара Сульшера, о поиске руководством клуба нового тренера. В такой ситуации проиграть еще и "Аталанте" было бы крайне неприятно. Тем более, что в стартовых двух турах "Юнайтед" набрал лишь три очка.

Удивительно, но к перерыву "Аталанта" вела 2:0 на "Олд Траффорд": отличились Марио Пашалич и Мерих Демирал. Впрочем, во второй половине "Юнайтед" забил аж три мяча, причем решающий третий записал на свой актив Роналду - 3:2.

В остальных играх дня были зафиксированы следующие результаты: "Янг Бойз" - "Вильярреад" - 1:4, "Бенфика" - "Бавария" - 0:4, "Барселона" - "Динамо" Киев - 1:0, "Лилль" - "Севилья" - 0:0, "Зальцбург" - "Вольфсбург" - 3:1.