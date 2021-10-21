"Зенит" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов

Питерский "Зенит" провел третий матч на групповой стадии Лиги чемпионов. Российский клуб уступил в нем дома "Ювентусу" - 0:1.

Как известно, в воскресенье "сине-бело-голубым" предстоит принципиальная игра против "Спартака", набравшего в последнее время в Премьер-лиге неплохую форму. Если честно, создалось ощущение, что встреча с "красно-белыми" волнует питерских болельщиков больше, чем поединок с "Ювентусом". Да и диктор в местном метрополитене за сутки до матча Лиги чемпионов призывал людей идти на игру именно против спартаковцев.

Впрочем, не стоит сомневаться, что для Сергея Семака и его футболистов противостояние с туринским клубом значило очень многое. Все же давненько "Зенит" не выступал в плей-офф еврокубков, да и грандов не побеждал уже несколько лет. А "Ювентус", даже несмотря на уход Криштиану Роналду, остается одной из ведущих команд Европы.

Если брать в целом игру, то, по сути, она была равной. Чуть большим преимуществом владели гости, но зенитовцы временами создавали угрозу чужим воротам. Достаточно вспомнить опасный удар Клаудиньо в первом тайме, когда Войцех Щесны спас свою команду. В концовке, когда казалось, что дело катится к ничьей, "Ювентус" все же забил: отличился вышедший на замену Деян Кулушевски - 0:1.

В параллельном матче "Челси" разгромил на своем поле "Мальме" - 4:0. После трех туров в группе "Н" лишь один клуб набрал максимальное количество очков - "Ювентус" (девять). Далее идут "Челси" (шесть баллов), "Зенит" (три) и "Мальме" (ноль).