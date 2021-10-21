"Зенит" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов

Новости

"Спартак" прокомментировал избиение журналиста после игры с "Лестером" 20.10.2021
Савченко раскритиковала стремление Киева вступить в НАТО 20.10.2021
Врачи рассказали, как определить ковидный кашель 20.10.2021
Телеведущий Дмитрий Казнин умер в 47 лет 20.10.2021
ВОЗ возобновила процедуру регистрации "Спутника V" 20.10.2021
"Барселона" одержала первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов 20.10.2021
В Подмосковье увеличилась доля тяжелых больных коронавирусом 20.10.2021
В ЦБ рассказали о типичных признаках финансовых мошенников 20.10.2021
Воробьев рассказал, кого коснутся ограничения по коронавирусу 20.10.2021
Военные передадут сжиженный кислород гражданским больницам для лечения COVID-19 20.10.2021
В ПФР рассказали о новых правилах выплаты повышенной пенсии 20.10.2021
В Румынии больницы не справляются с потоком больных коронавирусом 20.10.2021
В Минске рассчитывают на отмену санкций в отношении "Белавиа" 20.10.2021
Видео: Афганских беженцев жестко задержали на польской границе 20.10.2021
В Воронежской области от COVID-19 погибли шестеро детей 20.10.2021
В Госдуме осудили желание Киева переименовать Великую Отечественную войну 20.10.2021
Минздрав: С прививкой шанс умереть от COVID-19 меньше в сотни раз 20.10.2021
Представлен новый начальник следствия столичного главка МВД 20.10.2021
В МВФ рассказали, когда цены на газ пойдут вниз 20.10.2021
Росстат сообщил о росте цен за 12-18 октября 20.10.2021
Саакашвили предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы Грузии 20.10.2021
Москву сковали 9-балльные пробки 20.10.2021
В гостиницах Заполярья начнут требовать QR-коды 20.10.2021
Суд Украины заочно арестовал экс-премьера Азарова 20.10.2021
Суд отклонил иск "Тинькофф банка" к МТС на 1,1 млрд рублей 20.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
21.10.2021 00:00
Рубрика: Спорт

"Зенит" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Питерский "Зенит" провел третий матч на групповой стадии Лиги чемпионов. Российский клуб уступил в нем дома "Ювентусу" - 0:1.

Как известно, в воскресенье "сине-бело-голубым" предстоит принципиальная игра против "Спартака", набравшего в последнее время в Премьер-лиге неплохую форму. Если честно, создалось ощущение, что встреча с "красно-белыми" волнует питерских болельщиков больше, чем поединок с "Ювентусом". Да и диктор в местном метрополитене за сутки до матча Лиги чемпионов призывал людей идти на игру именно против спартаковцев.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
"Спартак" проиграл "Лестеру", ведя в счете 2:0

Впрочем, не стоит сомневаться, что для Сергея Семака и его футболистов противостояние с туринским клубом значило очень многое. Все же давненько "Зенит" не выступал в плей-офф еврокубков, да и грандов не побеждал уже несколько лет. А "Ювентус", даже несмотря на уход Криштиану Роналду, остается одной из ведущих команд Европы.

Если брать в целом игру, то, по сути, она была равной. Чуть большим преимуществом владели гости, но зенитовцы временами создавали угрозу чужим воротам. Достаточно вспомнить опасный удар Клаудиньо в первом тайме, когда Войцех Щесны спас свою команду. В концовке, когда казалось, что дело катится к ничьей, "Ювентус" все же забил: отличился вышедший на замену Деян Кулушевски - 0:1.

В параллельном матче "Челси" разгромил на своем поле "Мальме" - 4:0. После трех туров в группе "Н" лишь один клуб набрал максимальное количество очков - "Ювентус" (девять). Далее идут "Челси" (шесть баллов), "Зенит" (три) и "Мальме" (ноль).

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Лига чемпионов 2021/2022 РГ-Фото