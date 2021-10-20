"Спартак" проиграл "Лестеру", ведя в счете 2:0

В целом, первый тайм прошел под диктовку гостей. Они создавали больше моментов, чаще владели мячом, но их подкачала реализация. "Спартак", выбрав контратакующий стиль игры, пытался поймать соперника на ошибках. И дважды хозяевам это удалось: отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон. Впрочем, за несколько минут до свистка на перерыв Пастон Дака сократил отставание "Лестера" до одного мяча - 2:1.

Во втором тайме "Спартак" словно бросил играть, а англичане то и дело проводили опасные контратаки и были беспощадны: Дака оформил хет-трик и принес своей команде важнейшую победу в борьбе за выход из группы. Москвичи ответили на это еще одним голом Соболева. Отметим, что "красно-белые" потерпели второе подряд домашнее поражение в Лиге Европы.

В турнирной таблице этой группу продолжает лидировать "Легия", набравшая шесть очков. Сегодня вечером поляки встретятся в гостях с "Наполи", в активе которого одно очко. У "Лестера" теперь четыре очка, у спартаковцев - три.