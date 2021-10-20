Дубль Месси принес "ПСЖ" победу над "Лейпцигом"

В Лиге чемпионов состоялись первые матчи третьего тура группового этапа. В одном из них "Пари Сен-Жермен" победил "Лейпциг" - 3:2.

Главному тренеру парижан Маурисио Почеттино не позавидуешь: с одной стороны у него в обойме есть сразу несколько суперзвезд, с другой - очень похоже на то, что специалист так и не разобрался, как их всех вместе использовать.

Перед матчем Почеттино лишился Неймара, зато с первых минут на поле вышел Лионель Месси. Аргентинец пропустил на выходных матч с "Анжером", поскольку только вернулся в Париж после встреч квалификации чемпионата мира. Но с "Лейпцигом" Лионель вышел в стартовом составе и стал главным героем вечера.

При этом к середине второго тайма гости вели 2:1: на гол Килиана Мбаппе в начале поединка немцы ответили точными ударами Андре Силвы и Норди Мукиеле. Впрочем, уже в концовке Месси оформил дубль, забив решающий мяч с пенальти.

Еще один яркий матч состоялся в Мадриде, где "Атлетико" принимал "Ливерпуль". Уже в первом тайме команды забили по два мяча: у англичан отличились Наби Кейта с Мохаммедом Салахом, у хозяев два гола записал в свой актив Антуан Гризманн. Так получилось, что Гризманн стал антигероем поединка в составе "матрасников": уже на 52-й минуте француз получил красную карточку за грубую игру. "Красные" хоть и не сразу, но воспользовались преимуществом: на 78-й минуте победу гостям принес гол Салаха с пенальти - 2:3.

В остальных встречах вторника в Лиге чемпионов были зафиксированы следующие результаты: "Брюгге" - "Манчестер Сити" - 1:5, "Порту" - "Милан" - 1:0, "Интер" - "Шериф" - 3:1, "Шахтер" - "Реал" - 0:5, "Аякс" - "Боруссия" Дортмунд - 4:0, "Бешикташ" - "Спортинг" - 1:4.