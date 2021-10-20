Дубль Месси принес "ПСЖ" победу над "Лейпцигом"

Новости

Врач Тимаков рассказал, как повысить доверие к вакцинации от COVID-19 01:21
Северная Корея подтвердила пуск баллистической ракеты 00:33
Захарова сравнила заявления генерала Картера с беседой с психологом 00:06
Новый вариант коронавируса обнаружен в Израиле 19.10.2021
В ФИФА сообщили о готовности проводить чемпионат мира каждые два года 19.10.2021
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе 19.10.2021
В Росстате пояснили, зачем нужны исследования финансового положения россиян 19.10.2021
Анна Нетребко отменила выступления в Венской опере 19.10.2021
В США впервые начались торги фьючерсами на биткоин 19.10.2021
Футболист "ПСЖ" не сыграет в Лиге чемпионов из-за расставания с женой 19.10.2021
Врачи посоветовали госпитализировать Саакашвили 19.10.2021
Силуанов предложил создавать резервные фонды в регионах 19.10.2021
В России за сутки вылечили от коронавируса 32 военнослужащих 19.10.2021
"Ленком" станет covid-free театром с 1 ноября 19.10.2021
Матвиенко предложила централизованно закупать средства от редких заболеваний 19.10.2021
Миротворцы РФ обеспечили передачу Армении пятерых пленных 19.10.2021
Розничные цены на бензин начали активно расти по всей России 19.10.2021
В Instagram добавят возможность публикации фото с компьютера 19.10.2021
Ялтинский экономический форум отменен из-за коронавируса 19.10.2021
В Ростовской области ввели карантин и ПЦР-тесты для приезжих 19.10.2021
Москва призвала Киев обеспечить доступ к задержанному россиянину 19.10.2021
В Зауралье шесть человек отравились суррогатным алкоголем, есть погибшие 19.10.2021
Куба снимает обязательный карантин для въезжающих с 7 ноября 19.10.2021
Представитель Дерипаски: ФБР обыскивает дома родственников бизнесмена 19.10.2021
В Техасе потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту 19.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
20.10.2021 00:21
Рубрика: Спорт

Дубль Месси принес "ПСЖ" победу над "Лейпцигом"

Текст: Артур Нанян
В Лиге чемпионов состоялись первые матчи третьего тура группового этапа. В одном из них "Пари Сен-Жермен" победил "Лейпциг" - 3:2.
Фото: AP Photo / Christophe Ena Фото: AP Photo / Christophe Ena
Фото: AP Photo / Christophe Ena

Главному тренеру парижан Маурисио Почеттино не позавидуешь: с одной стороны у него в обойме есть сразу несколько суперзвезд, с другой - очень похоже на то, что специалист так и не разобрался, как их всех вместе использовать.

Фото: Olivier Matthys/AP
"Манчестер Сити" разгромил "Брюгге" в матче Лиги чемпионов

Перед матчем Почеттино лишился Неймара, зато с первых минут на поле вышел Лионель Месси. Аргентинец пропустил на выходных матч с "Анжером", поскольку только вернулся в Париж после встреч квалификации чемпионата мира. Но с "Лейпцигом" Лионель вышел в стартовом составе и стал главным героем вечера.

При этом к середине второго тайма гости вели 2:1: на гол Килиана Мбаппе в начале поединка немцы ответили точными ударами Андре Силвы и Норди Мукиеле. Впрочем, уже в концовке Месси оформил дубль, забив решающий мяч с пенальти.

Еще один яркий матч состоялся в Мадриде, где "Атлетико" принимал "Ливерпуль". Уже в первом тайме команды забили по два мяча: у англичан отличились Наби Кейта с Мохаммедом Салахом, у хозяев два гола записал в свой актив Антуан Гризманн. Так получилось, что Гризманн стал антигероем поединка в составе "матрасников": уже на 52-й минуте француз получил красную карточку за грубую игру. "Красные" хоть и не сразу, но воспользовались преимуществом: на 78-й минуте победу гостям принес гол Салаха с пенальти - 2:3.

В остальных встречах вторника в Лиге чемпионов были зафиксированы следующие результаты: "Брюгге" - "Манчестер Сити" - 1:5, "Порту" - "Милан" - 1:0, "Интер" - "Шериф" - 3:1, "Шахтер" - "Реал" - 0:5, "Аякс" - "Боруссия" Дортмунд - 4:0, "Бешикташ" - "Спортинг" - 1:4.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен" Спортивные организации Футбольные клубы "Ливерпуль" Лига чемпионов 2021/2022