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19.10.2021 21:49
Рубрика: Спорт

"Манчестер Сити" разгромил "Брюгге" в матче Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Английский "Манчестер Сити" одержал вторую крупную победу в групповой стадии Лиги чемпионов: команда Хосепа Гвардиолы забила пять мячей в ворота "Брюгге" - 5:1.
Фото: Olivier Matthys/AP Фото: Olivier Matthys/AP
Фото: Olivier Matthys/AP

Болельщики "горожан" ждали выезда в Бельгию с опаской: "Брюгге" стал одним из открытий старта еврокубкового сезона, сыграв вничью с "ПСЖ" (1:1), а затем сенсационно одолев на выезде "Лейпциг" (2:1).

Фото: Francois Mori/AP
Футболист "ПСЖ" не сыграет в Лиге чемпионов из-за расставания с женой

В свою очередь "Сити" в первом туре победил "Лейпциг" 6:3, после чего не справился с "ПСЖ" (0:2). Сегодня подопечные Гвардиолы не оставили "Брюгге" никаких шансов: у англичан отличились Жоао Канселу, Кайл Уокер, Коул Палмер, дубль оформил Рияд Марез. У хозяев же забил Ханс Ванакен.

Во втором матче этой группы сегодня чуть позже "ПСЖ" примет "Лейпциг". На данный момент в активе "Манчестер Сити" шесть набранных очков, далее идут парижане с "Брюгге" (по четыре очка), и "Лейпциг" (ноль).

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