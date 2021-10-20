"Барселона" одержала первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов

Испанская "Барселона" в домашнем матче третьего тура Лиги чемпионов обыграла киевское "Динамо" со счетом 1:0. Единственный мяч в первом тайме провел защитник Жерар Пике.

Эта победа стала для каталонцев первой в рамках нынешнего розыгрыша ЛЧ. В первых двух турах "Барселона" потерпела разгромные поражения от "Баварии" и "Бенфики" с одинаковым счетом 0:3.

В параллельном вынесенном матче "Ред Булл Зальцбург" переиграл немецкий "Вольфсбург" - 3:1. Австрийцы сенсационно возглавляют свою группу с 7 очками.