Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом

Футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес ждут ребенка, сообщает издание Hola.

Отмечается, что Джорджина на 12-й неделе беременности. У Роналду уже есть четверо детей: 11-летний Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017 году родила Родригес.

Тем временем стало известно, что Роналду придется снести часть построек на территории своего особняка в Португалии, информирует Marca. Мэр Терраш-ди-Бору (поселок в округе Брага) отметил: Криштиану без согласования построил теннисный корт и пристройку. Португалец должен снести их до марта следующего года. Стоимость особняка оценивается в 2,7 миллиона евро.