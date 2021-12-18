Аршавин заявил, что фраза "Ваши ожидания - ваши проблемы" стала фольклором

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин рассказал о своей фразе, которую он произнес в 2012-м году и после которой его подвергли критике.

После вылета сборной России с чемпионата Европы 2012 года Аршавин, общаясь с болельщиками в гостинице, заявил, что их ожидания от национальной команды - это их проблемы.

На футбольном фестивале в Норильске, который состоялся в субботу, экс-полузащитника сборной России спросили, хотел ли он что-то сделать, чтобы то его высказывание забыли.

- Да, фразу не забыли. Мне кажется, она перешла в фольклор. Все нормально. Столько времени прошло... Эта история будет со мной всегда. Я ничего менять не хочу. Это одна из страниц моей жизни, - сказал Аршавин.