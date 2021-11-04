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04.11.2021 21:19
Рубрика: Спорт

Российские пловчихи выиграли золото ЧЕ в эстафете

Текст: Анна Козина
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Женская сборная России завоевала золотые медали в комбинированной эстафете 4 по 50 метров на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Светлана Чимрова победила на чемпионате Европы по плаванию в Казани

В финале Мария Каменева, Ника Годун, Арина Суркова и Дарья Клепикова одержали победу с результатом 1.44,19 секунды. Наши девушки опередили команды Швеции (1.44,32) и Италии (1.44,46).

Чуть ранее Мария Каменева завоевала серебро чемпионата Европы на дистанции 100 метров комплексным плаванием. Наша спортсменка уступила обидные 0,01 секунды польке Алицье Тхош (57,82 секунды). Третье место заняла олимпийская чемпионка Рио Сара Шестрем (58,05), которая еще не до конца восстановилась после перелома локтя. Травму шведка получила незадолго до Игр в Токио.

Напомним, что в первый день турнира женская сборная России в составе Розалии Насретдиновой, Арины Сурковой, Марии Каменевой и Дарьи Клепиковой победила в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем (1.34,92).

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