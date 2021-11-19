Пара Бойкова - Козловский захватила лидерство на Гран-при Франции

Бронзовые призеры чемпионата мира, чемпионы и бронзовые призеры чемпионатов Европы Александра Бойкова - Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на этапе Гран-при Франции, который проходит в Гренобле. Второе место тоже занимают российские фигуристы - Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

Бойкова - Козловский, несмотря на помарки в прокате, получили свои лучшие оценки в сезоне - 77,17 балла. Артемьева - Назарычев набрали 73,02. Третий результат - у Ванессы Джеймс - Эрика Редфорда, выступающих за Канаду (71,84).

Напомним, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стартовали в нынешней серии Гран-при с бронзы на "Скейт Америка". А вчерашние юниоры Юлия Артемьева и Михаил Назарычев замкнули тройку призеров на Гран-при в Италии.