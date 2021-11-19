14-летняя россиянка первой в истории прыгнула четверной риттбергер

Российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории женского фигурного катания выполнила в ходе выступления четверной риттбергер.

В Перми проходит этап Кубка России по фигурному катанию. В пятницу с произвольной программой выступали представительницы женского одиночного катания.

Петросян покорился четверной риттбергер в каскаде с двойным тулупом. 14-летняя спортсменка, выступающая в группе Этери Тутберидзе, получила за выступление оценку 147,15 балла, что позволило ей занять второе место, получив по сумме двух программ 213,26 балла.

Первенствовала же Софья Муравьева, показавшая результат 216,64 балла. Бронза у чемпионки Европы Софьи Самодуровой - 188,39 балла.