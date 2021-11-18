Во Франции стартует пятый этап Гран-при по фигурному катанию

Новости

В тюрьмах изменятся правила проведения обысков 17:59
Лунное затмение в пятницу станет самым долгим за последние пять веков 17:57
Лавров назвал бесперспективными попытки Запада навязать свои правила миру 17:51
Путин призвал предотвратить потоки беженцев и террористов из Афганистана 17:50
Депутат бундестага: "Северный поток-2" могут запустить весной 2022 года 17:50
Путин: Захват дипсобственности РФ в США противоречит цивилизованным нормам 17:47
Путин обвинил Запад в попытке вбить клин между Москвой и Пекином 17:43
Названы самые высокооплачиваемые молодые специалисты 17:38
Путин: ФРГ и Франция потакают курсу Киева на демонтаж Минских соглашений 17:21
Путин: Ситуация в Беларуси успокоилась, но проблемы есть 17:19
Путин: Россия достигнет углеродной нейтральности не позднее 2060 года 17:05
Путин: Роль РФ в урегулировании между Арменией и Азербайджаном возрастает 17:01
Путин призвал ВОЗ ускорить переквалификацию вакцин 17:00
Поражение ЖКТ у детей может быть выделено в отдельную форму COVID 16:57
Путин: Запад использует миграционный кризис для давления на Минск 16:56
Две трети школьников боятся мошенничества в социальных сетях 16:48
Минтруд рассказал о новых вакансиях с предоставлением жилья 16:47
Путин напомнил о предложении провести саммит стран-членов СБ ООН 16:39
Мишустин уволил замминистра спорта РФ за нарушение обязанностей 16:33
СМИ назвали причину смерти телеведущей и актрисы Кристины Асмаловской 16:32
Итоги совместного испытания "Спутник Лайт" и AstraZeneca появятся в начале 2022 года 16:30
Юрист одобрила намерение ФАС усилить контроль за рекламой финансовых услуг 16:30
В Минске заявили о выполнении обязательств по беженцам 16:05
В правительстве РФ считают важным укрепить интеграцию в Союзном государстве 16:01
Минск не намерен силой выталкивать беженцев из страны 16:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
18.11.2021 17:43
Рубрика: Спорт

Во Франции стартует пятый этап Гран-при по фигурному катанию

Текст: Анна Козина
Прекрасные одиночницы - чемпионка мира Анна Щербакова и чемпионка Европы Алена Косторная - будут нашими хедлайнерами на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию, который пройдет с 19 по 21 ноября во французском Гренобле.
Анна Щербакова выглядит нежной и утонченной, но у нее железный характер, как у настоящей чемпионки. Фото: Михаил Синицын/РГ

Для обеих спортсменок группы Этери Тутберидзе это будет уже второй старт серии, где решится вопрос их участия в декабрьском финале Гран-при. Щербакова уже одержала важную победу на этапе в Италии.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Двукратный чемпион ОИ Ханю не выступит на этапе Гран-при в Сочи

Из-за обидной травмы - перелома пальца на ноге, полученной даже не во время тренировочного процесса, Аня очень долго входила в сезон. Но в Турине мы увидели в ее исполнении четверной флип - между прочим, первый за девять месяцев. Благодаря качественно сделанному элементу ультра-ми, а также великолепной интерпретации программы "Мастер и Маргарита" установила личный рекорд в произвольной программе - 165,05 балла.

Надеемся, на подходе и четверной лутц. Учитывая два квада в арсенале Камилы Валиевой, Майи Хромых и Александры Трусовой (хотя Саша сейчас и залечивает травму), Щербаковой тоже нужно усложнять программу. В Италии тренеры решили сделать ставку на стабильность и чистоту проката. Посмотрим, какой контент будет заявлен во Франции.

Тот же вопрос и к Алене Косторной, которая стала третьей на "Скейт Кэнада". После возвращения к Тутберидзе Алена вроде бы восстановила свой тройной аксель. Но степ-ауты на выезде портят всю картину. К тому же на два трикселя в произвольной программе у Косторной не хватает сил.

На четырех этапах Гран-при наши фигуристы выиграли 17 наград, из них 6 - золотые

За путевку в финал Гран-при, который состоится 9-12 декабря в Осаке, также будут биться парники Александра Бойкова - Дмитрий Козловский и танцоры Александра Степанова - Иван Букин. Обе пары заняли третьим места на предыдущих этапах серии - в США и Италии.

Где будем смотреть

19 ноября, пятница, Первый канал

15.15. Женщины, короткая программа. Прямая трансляция.

20 ноября, суббота, Первый канал

15.30. Женщины, произвольная программа. Прямая трансляция.

23.05. Пары, произвольная программа. Трансляция в записи.

Спорт Фигурное катание