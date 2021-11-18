Во Франции стартует пятый этап Гран-при по фигурному катанию

Прекрасные одиночницы - чемпионка мира Анна Щербакова и чемпионка Европы Алена Косторная - будут нашими хедлайнерами на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию, который пройдет с 19 по 21 ноября во французском Гренобле.

Анна Щербакова выглядит нежной и утонченной, но у нее железный характер, как у настоящей чемпионки. Фото: Михаил Синицын/РГ

Для обеих спортсменок группы Этери Тутберидзе это будет уже второй старт серии, где решится вопрос их участия в декабрьском финале Гран-при. Щербакова уже одержала важную победу на этапе в Италии.

Из-за обидной травмы - перелома пальца на ноге, полученной даже не во время тренировочного процесса, Аня очень долго входила в сезон. Но в Турине мы увидели в ее исполнении четверной флип - между прочим, первый за девять месяцев. Благодаря качественно сделанному элементу ультра-ми, а также великолепной интерпретации программы "Мастер и Маргарита" установила личный рекорд в произвольной программе - 165,05 балла.

Надеемся, на подходе и четверной лутц. Учитывая два квада в арсенале Камилы Валиевой, Майи Хромых и Александры Трусовой (хотя Саша сейчас и залечивает травму), Щербаковой тоже нужно усложнять программу. В Италии тренеры решили сделать ставку на стабильность и чистоту проката. Посмотрим, какой контент будет заявлен во Франции.

Тот же вопрос и к Алене Косторной, которая стала третьей на "Скейт Кэнада". После возвращения к Тутберидзе Алена вроде бы восстановила свой тройной аксель. Но степ-ауты на выезде портят всю картину. К тому же на два трикселя в произвольной программе у Косторной не хватает сил.

На четырех этапах Гран-при наши фигуристы выиграли 17 наград, из них 6 - золотые

За путевку в финал Гран-при, который состоится 9-12 декабря в Осаке, также будут биться парники Александра Бойкова - Дмитрий Козловский и танцоры Александра Степанова - Иван Букин. Обе пары заняли третьим места на предыдущих этапах серии - в США и Италии.

Где будем смотреть

19 ноября, пятница, Первый канал

15.15. Женщины, короткая программа. Прямая трансляция.

20 ноября, суббота, Первый канал

15.30. Женщины, произвольная программа. Прямая трансляция.

23.05. Пары, произвольная программа. Трансляция в записи.