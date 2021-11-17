Двукратный чемпион ОИ Ханю не выступит на этапе Гран-при в Сочи

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании японец Юдзуру Ханю не выступит на этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

Причиной такого решения спортсмена стала травма, сообщает ТАСС. Ханю получил повреждение правого колена 4 ноября и пока еще не смог полностью восстановиться.

Японец не выступал на домашнем этапе Гран-при. "Спасибо за вашу поддержку. Некоторые движения все еще вызывают боль, но в повседневной жизни последствия боли исчезли", - сказал спортсмен.

Сочи примет этап Гран-при с 26 по 28 ноября.