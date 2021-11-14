Российские фигуристы взяли два золота на Гран-при Японии

Гран-при Японии начался для сборной России с драмы в турнире одиночниц, когда прямо на разминке перед короткой программой серьезную травму получила Дарья Усачева, покинувшая лед со слезами на глазах. Но в парном катании и танцах на льду наши фигуристы выиграли две золотых медали.

Поздравления принимали действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. У партнера была травма спины, поэтому у этого танцевального дуэта в Токио состоялся дебют в олимпийском сезоне. Ученики Александра Жулина захватили лидерство после ритм-танца и сохранили его после произвольной программы, набрав в сумме 215,44 балла. Этого хватило, чтобы обойти американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса (210,78).

Первую победу в серии Гран-при одержали и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, которые выиграли титул чемпионов мира в соревнованиях спортивных пар. В Токио Мишина и Галлямов по сумме двух прокатов набрали 227,28 балла и опередили более опытных соотечественников Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которые пока не могут стабилизировать исполнение прыжковых элементов и выбросов (213,27). Тем не менее, учитывая победу на "Скейт Америка", Тарасова и Морозов уже отобрались в финал Гран-при.