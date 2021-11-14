Лыжница Непряева завоевала серебро на соревнованиях в Финляндии

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в гонке на 10 км свободным стилем на соревнованиях в финском Муонио.

Первое место в гонке заняла представительница Финляндии Кристе Пярмякоски, показавшая результат 24 минуты 46,6 секунды. На финише Непряева уступила сопернице всего лишь 0,9 секунды.

Бронза досталась лыжнице из Германии Виктории Карл, уступившей победительнице 1,2 секунды.

Еще три россиянки финишировали с пятого по седьмое место. Это Вероника Степанова, Мария Истомина и Татьяна Сорина.

Ранее у мужчин Сергей Устюгов стал вторым в гонке свободным стилем на 15 км.