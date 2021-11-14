Лыжник Устюгов занял второе место в гонке в Муонио

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем на соревнованиях в финском Муонио.

В Финляндии проходят соревнования по лыжным гонкам под эгидой Международной федерации лыжного спорта. В воскресенье мужчины определяли лучшего в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем.

Первым на финише был представитель сборной Финляндии Иво Нисканен. Россиянин Сергей Устюгов финишировал вторым, уступив победителю 9,1 секунды. Бронза досталась его партнеру по команде Алексею Червоткину - 21,7 секунды. Следом финишировали Денис Спицов и Иван Якимушкин.