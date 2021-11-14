В Японии хотят провести еще одну Олимпиаду - зимнюю

Огромные трудности, вызванные пандемией, не остановили преданных спорту японцев. Ни финансовые потери олимпийского Токио-2020, ни даже землетрясение не остановили город Саппоро от неукротимого желания принять у себя Зимнюю Олимпиаду.

Сначала они претендовали на Игры-2026, но все же поняли: зимние Олимпийские игры в Корее в 2018 году и в Китае в 2022, а потом и в Саппоро - слишком много для одного азиатского континента. Потому японцы и не вступил в соперничество с итальянскими Миланом и Кортина-д'Ампеццо за Олимпиаду-2026.

И все свои усилия направили на завоевание права принять Игры в 2030-м. Мэр Саппоро встречался в Лозанне с президентом МОК Томасом Бахом и нашел у того полное понимание.

Предварительная стоимость проведения Зимних Игр сокращена с 2 миллиардов долларов до 1,8 миллиарда. Вместо новых арен в Саппоро, как и предполагает стратегия МОК, собираются использовать старые. Ведь город принимал Зимние Игры-1972, которые прошли вполне успешно. Да и Зимняя Олимпиада 1998 года в японском Нагано была хорошо организована.

Пандемия, не пандемия, а желающих провести Зимние Игры-2026 на удивление хватает. Серьезными выглядит намерение испанских Арагона и Каталонии. Спустя два десятилетия после 2010 года не прочь вновь пригласить Игры канадский Ванкувер. Вот где был настоящий коллапс - особенно транспортный, а система безопасности не выдерживала никакой критики.

Между 2026 и 2030 годом колеблется Солт-Лейк Сити, проводивший относительно сносные Игры, если бы не сурово-неумелые меры безопасности в 2002-м. На этом фоне странным выглядит желание президента Зеленского затащить Игры на территорию Украины, находящейся в тяжелом экономическом положении. Если это очередной пиаровский ход президента Зе, то заведомо весьма неудачный.