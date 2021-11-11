Китай вновь готовится принять олимпийский огонь

Новости

ПФР назвал условие для повышения фиксированной выплаты пенсионерам в два раза 21:11
Мясников : Коронавирус пришел к нам навсегда 20:59
СК возбудил дело по факту наезда Усмана Нурмагомедова на полицейского 20:45
В Москве арестован выстреливший в голову своему оппоненту водитель 20:22
Средний срок ипотеки в России достиг исторического максимума 20:19
УЕФА отклонил просьбу "Галатасарая" о переигровке матча против "Локомотивом" 20:17
Саакашвили решил прекратить голодовку 19:42
Премьер Саксонии заявил о важности диалога с Россией 19:29
Земан принял отставку правительства Чехии 19:22
Минцифры: Портал госуслуг вторые сутки под беспрецедентной кибератакой 19:01
Президенты России и Аргентины обсудили борьбу с коронавирусом 18:55
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с киприотами 18:53
Центр "Мемориал" хотят ликвидировать за нарушения закона об иноагентах 18:43
Брат Нурмагомедова прокомментировал новость о своем задержании 18:36
Задержанного педофила проверят на причастность к аналогичным преступлениям 18:28
"Одноклассникам" грозит до 8 млн рублей штрафа за запрещенный контент 18:07
В Чечне предложили не называть национальности подозреваемых в СМИ 18:05
За наезд на полицейского задержан двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова 18:03
Booking.com разрешит отелям снизить цены на своих сайтах 17:59
В Латвии утвердили запрет георгиевских ленточек 17:53
Серебренников погасил иск на 129 млн рублей по делу "Седьмой студии" 17:46
ОПЕК ждет в 2022 году спроса на нефть выше допандемийного уровня 17:39
Россияне вложили в ПИФы 900 млрд рублей в третьем квартале 17:36
В Минпромторге назвали возможную скидку на электромобили по льготным автокредитам 17:32
ФАС создала реестр производителей стройматериалов для контроля за их ценами 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
"Российская газета" вместе со своими читателями отмечает День рождения
"Российская газета" вместе со своими читателями отмечает День рождения
11.11.2021 19:45
Рубрика: Спорт

Из Пекина с пламенным приветом

Китай вновь готовится принять олимпийский огонь
Текст: Сунь Сяочэнь
Российская газета - Спецвыпуск № 257(8608)
Пекин готов стать принимающей стороной Олимпийских игр за 100 дней до их официального открытия в феврале 2022 года.
Фото: Photo by Lintao Zhang/Getty Images Фото: Photo by Lintao Zhang/Getty Images
Фото: Photo by Lintao Zhang/Getty Images

Олимпийский огонь вернулся в китайскую столицу спустя 13 лет после проведения Летних игр в 2008 году. Пекин подходит к будущим Зимним играм со всей ответственностью и, главное, обеспечением мер безопасности в условиях пандемии.

Фото: REUTERS
Китай показал медали зимней Олимпиады-2022

К дате 100-дневного обратного отсчета до начала Олимпиады-2022 Пекин на торжественной церемонии представил дизайн олимпийских и паралимпийских медалей. Это случилось через неделю после возвращения зажженного олимпийского факела из Греции, родины древних Игр. "Через сто дней мы будем приветствовать лучших спортсменов, занимающихся зимними видами спорта, здесь, в Пекине. Этот город войдет в историю как первый в мире по проведению зимних и летних Олимпийских игр", - заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в видеообращении, которое прозвучало на церемонии 26 октября. "Мы видим большую работу, которая была проделана при подготовке к Играм. Это сделано ради общего будущего зимних видов спорта во всем мире".

С 8 октября 2021 года представители оргкомитета "Пекин-2022" провели оценку всех 12 объектов Олимпиады на соответствие олимпийским стандартам. Объекты расположены в трех зонах: в центре Пекина, в его северо-западном районе Яньцин и в городе-соорганизаторе Чжанцзякоу, провинции Хэбэй.

Спортивные объекты готовы. Так, например, месяц назад, во время проведения этапа Кубка мира по шорт-треку Международного союза конькобежцев, и на спортсменов, и на официальных лиц произвел впечатление закрытый стадион. Арена с 53-летней историей была отремонтирована к Олимпиаде 2022 года. Готовность площадки, в частности, отметила канадская спортсменка Кортни Саро, похвалив идеальные ледовые условия во время тестовых соревнований. "Мне нравится этот каток. Мне очень нравится лед", - сказала Саро, серебряный призер в беге на 1500 метров среди женщин на мартовском чемпионате мира. "Я очень взволнована, Олимпийские игры вот-вот начнутся", - добавила она.

Тестовые мероприятия помогают определить области, которые следует улучшить

Однако организаторы будущей Олимпиады подчеркивают, что, несмотря на готовность объектов, не время расслабляться. "Тестовые мероприятия помогают определить области, которые следует улучшить, будь то функции оборудования или детали обслуживания. В феврале все должно пройти как по маслу", - говорит Яо Хуэй, директор по управлению объектами оргкомитета олимпиады Пекин-2022.

Фото: Jamie Squire/Getty Images
Привившихся участников пустят на Олимпиаду в Пекине без карантина

Открытие Игр запланировано на 4 февраля 2022. Ожидается, что Олимпиада в Пекине примут около 2,9 тысячи спортсменов, представляющих примерно 85 стран и регионов. Кстати, предстоящие игры будут самыми сбалансированными по гендерному признаку в истории.

Поскольку пандемия все еще продолжается, организаторы Игр сосредоточены на испытании индивидуальных мер сдерживания COVID-19 в течение следующих 100 дней и внесении любых необходимых корректировок для безопасного и комфортного взаимодействия всех участников.

Спорт Олимпийские игры В мире Восточная Азия Китай Олимпиада в Пекине