Китай вновь готовится принять олимпийский огонь

Олимпийский огонь вернулся в китайскую столицу спустя 13 лет после проведения Летних игр в 2008 году. Пекин подходит к будущим Зимним играм со всей ответственностью и, главное, обеспечением мер безопасности в условиях пандемии.
К дате 100-дневного обратного отсчета до начала Олимпиады-2022 Пекин на торжественной церемонии представил дизайн олимпийских и паралимпийских медалей. Это случилось через неделю после возвращения зажженного олимпийского факела из Греции, родины древних Игр. "Через сто дней мы будем приветствовать лучших спортсменов, занимающихся зимними видами спорта, здесь, в Пекине. Этот город войдет в историю как первый в мире по проведению зимних и летних Олимпийских игр", - заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в видеообращении, которое прозвучало на церемонии 26 октября. "Мы видим большую работу, которая была проделана при подготовке к Играм. Это сделано ради общего будущего зимних видов спорта во всем мире".
С 8 октября 2021 года представители оргкомитета "Пекин-2022" провели оценку всех 12 объектов Олимпиады на соответствие олимпийским стандартам. Объекты расположены в трех зонах: в центре Пекина, в его северо-западном районе Яньцин и в городе-соорганизаторе Чжанцзякоу, провинции Хэбэй.
Спортивные объекты готовы. Так, например, месяц назад, во время проведения этапа Кубка мира по шорт-треку Международного союза конькобежцев, и на спортсменов, и на официальных лиц произвел впечатление закрытый стадион. Арена с 53-летней историей была отремонтирована к Олимпиаде 2022 года. Готовность площадки, в частности, отметила канадская спортсменка Кортни Саро, похвалив идеальные ледовые условия во время тестовых соревнований. "Мне нравится этот каток. Мне очень нравится лед", - сказала Саро, серебряный призер в беге на 1500 метров среди женщин на мартовском чемпионате мира. "Я очень взволнована, Олимпийские игры вот-вот начнутся", - добавила она.
Однако организаторы будущей Олимпиады подчеркивают, что, несмотря на готовность объектов, не время расслабляться. "Тестовые мероприятия помогают определить области, которые следует улучшить, будь то функции оборудования или детали обслуживания. В феврале все должно пройти как по маслу", - говорит Яо Хуэй, директор по управлению объектами оргкомитета олимпиады Пекин-2022.
Открытие Игр запланировано на 4 февраля 2022. Ожидается, что Олимпиада в Пекине примут около 2,9 тысячи спортсменов, представляющих примерно 85 стран и регионов. Кстати, предстоящие игры будут самыми сбалансированными по гендерному признаку в истории.
Поскольку пандемия все еще продолжается, организаторы Игр сосредоточены на испытании индивидуальных мер сдерживания COVID-19 в течение следующих 100 дней и внесении любых необходимых корректировок для безопасного и комфортного взаимодействия всех участников.