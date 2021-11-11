Китай вновь готовится принять олимпийский огонь

Пекин готов стать принимающей стороной Олимпийских игр за 100 дней до их официального открытия в феврале 2022 года.

Олимпийский огонь вернулся в китайскую столицу спустя 13 лет после проведения Летних игр в 2008 году. Пекин подходит к будущим Зимним играм со всей ответственностью и, главное, обеспечением мер безопасности в условиях пандемии.

К дате 100-дневного обратного отсчета до начала Олимпиады-2022 Пекин на торжественной церемонии представил дизайн олимпийских и паралимпийских медалей. Это случилось через неделю после возвращения зажженного олимпийского факела из Греции, родины древних Игр. "Через сто дней мы будем приветствовать лучших спортсменов, занимающихся зимними видами спорта, здесь, в Пекине. Этот город войдет в историю как первый в мире по проведению зимних и летних Олимпийских игр", - заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в видеообращении, которое прозвучало на церемонии 26 октября. "Мы видим большую работу, которая была проделана при подготовке к Играм. Это сделано ради общего будущего зимних видов спорта во всем мире".

С 8 октября 2021 года представители оргкомитета "Пекин-2022" провели оценку всех 12 объектов Олимпиады на соответствие олимпийским стандартам. Объекты расположены в трех зонах: в центре Пекина, в его северо-западном районе Яньцин и в городе-соорганизаторе Чжанцзякоу, провинции Хэбэй.

Спортивные объекты готовы. Так, например, месяц назад, во время проведения этапа Кубка мира по шорт-треку Международного союза конькобежцев, и на спортсменов, и на официальных лиц произвел впечатление закрытый стадион. Арена с 53-летней историей была отремонтирована к Олимпиаде 2022 года. Готовность площадки, в частности, отметила канадская спортсменка Кортни Саро, похвалив идеальные ледовые условия во время тестовых соревнований. "Мне нравится этот каток. Мне очень нравится лед", - сказала Саро, серебряный призер в беге на 1500 метров среди женщин на мартовском чемпионате мира. "Я очень взволнована, Олимпийские игры вот-вот начнутся", - добавила она.

Тестовые мероприятия помогают определить области, которые следует улучшить

Однако организаторы будущей Олимпиады подчеркивают, что, несмотря на готовность объектов, не время расслабляться. "Тестовые мероприятия помогают определить области, которые следует улучшить, будь то функции оборудования или детали обслуживания. В феврале все должно пройти как по маслу", - говорит Яо Хуэй, директор по управлению объектами оргкомитета олимпиады Пекин-2022.

Открытие Игр запланировано на 4 февраля 2022. Ожидается, что Олимпиада в Пекине примут около 2,9 тысячи спортсменов, представляющих примерно 85 стран и регионов. Кстати, предстоящие игры будут самыми сбалансированными по гендерному признаку в истории.

Поскольку пандемия все еще продолжается, организаторы Игр сосредоточены на испытании индивидуальных мер сдерживания COVID-19 в течение следующих 100 дней и внесении любых необходимых корректировок для безопасного и комфортного взаимодействия всех участников.