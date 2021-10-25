Привившихся участников пустят на Олимпиаду в Пекине без карантина

Международный олимпийский комитет совместно с оргкомитетами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр-2022 в Пекине опубликовали первый свод антиковидных правил для спортсменов и журналистов.

Краеугольный камень безопасности на Играх - наличие вакцины. Только полностью вакцинировавшиеся участники будут допущены в Китай без 21 дня карантина.

Впрочем, при наличии уважительных обстоятельств для некоторых спортсменов, не прошедших вакцинацию, может быть сделано исключение. Напомним, в Пекине будут легитимны все вакцины, утвержденные в странах, из которых приедут спортсмены.

В целом правила напоминают те, что работали на Играх-2020 в Токио. Участникам будет запрещено пользоваться общественным транспортом за пределами "пузыря". Каждый день будут браться анализы на ковид.