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25.10.2021 18:06
Рубрика: Спорт

Привившихся участников пустят на Олимпиаду в Пекине без карантина

Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8595)
Международный олимпийский комитет совместно с оргкомитетами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр-2022 в Пекине опубликовали первый свод антиковидных правил для спортсменов и журналистов.

Краеугольный камень безопасности на Играх - наличие вакцины. Только полностью вакцинировавшиеся участники будут допущены в Китай без 21 дня карантина.

Фото: AP Photo/Petros Giannakouris
Олимпийский огонь зимних Игр-2022 доставили в Пекин

Впрочем, при наличии уважительных обстоятельств для некоторых спортсменов, не прошедших вакцинацию, может быть сделано исключение. Напомним, в Пекине будут легитимны все вакцины, утвержденные в странах, из которых приедут спортсмены.

В целом правила напоминают те, что работали на Играх-2020 в Токио. Участникам будет запрещено пользоваться общественным транспортом за пределами "пузыря". Каждый день будут браться анализы на ковид.

Спорт Олимпийские игры Пандемия коронавируса COVID-19 Олимпиада в Пекине