Олимпийский огонь зимних Игр-2022 доставили в Пекин

Олимпийский огонь предстоящих зимних Игр в Пекине доставлен из Афин в Пекин. Самолет с делегацией оргкомитета Игр приземлился в аэропорту Шоуду рано утром 20 октября, сообщает ТАСС.

Днем ранее состоялась торжественная церемония передачи олимпийского огня, зажженного в Древней Олимпии, организаторам игр. Церемония проходила на историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос" в Афинах. Зрителей не было из-за коронавирусных ограничений.

Напомним, XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.