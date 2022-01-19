Семак рассказал о ситуации с отпуском Дзюбы после матча с "Челси"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о будущем Артема Дзюбы в команде и о том, что произошло с его отъездом в отпуск после матча Лиги чемпионов с "Челси".

Семак отметил, что Артем Дзюба остается игроком "Зенита", хотя ранее в СМИ не раз появлялись сообщения о том, что форвард в зимнее трансферное окно может стать новичком казанского "Рубина".

"На данный момент ситуация с Дзюбой достаточно проста. У Артема есть действующий контракт как минимум до конца этого сезона. На сегодня, в том числе в личном разговоре, желания уйти он не озвучивал", - приводит слова Семака "Матч ТВ".

Наставник "Зенита" добавил, что уверен в том, что Дзюба будет делать все от него зависящее, чтобы помогать "Зениту". Контракт игрока завершается летом 2022 года.

Также же Семак прокомментировал ситуацию с неожиданным отпуском игрока после матча Лиги чемпионов против "Челси".

"Это вопрос внутрикомандного пользования, он решен и сейчас нет никаких проблем, за исключением финансовых потерь для Артема", - сказал он.