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19.01.2022 19:57
Рубрика: Спорт

Семак рассказал о ситуации с отпуском Дзюбы после матча с "Челси"

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о будущем Артема Дзюбы в команде и о том, что произошло с его отъездом в отпуск после матча Лиги чемпионов с "Челси".

Фото: SASCHA SCHUERMANN / AFP
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Семак отметил, что Артем Дзюба остается игроком "Зенита", хотя ранее в СМИ не раз появлялись сообщения о том, что форвард в зимнее трансферное окно может стать новичком казанского "Рубина".

"На данный момент ситуация с Дзюбой достаточно проста. У Артема есть действующий контракт как минимум до конца этого сезона. На сегодня, в том числе в личном разговоре, желания уйти он не озвучивал", - приводит слова Семака "Матч ТВ".

Наставник "Зенита" добавил, что уверен в том, что Дзюба будет делать все от него зависящее, чтобы помогать "Зениту". Контракт игрока завершается летом 2022 года.

Также же Семак прокомментировал ситуацию с неожиданным отпуском игрока после матча Лиги чемпионов против "Челси".

"Это вопрос внутрикомандного пользования, он решен и сейчас нет никаких проблем, за исключением финансовых потерь для Артема", - сказал он.

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