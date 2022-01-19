ЦСКА отстранил от работы создателей скандального ролика с Языджи

Футбольный клуб ЦСКА отреагировал на скандальный ролик презентации новичка армейцев Юсуфа Языджи.

Как сообщил директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов, авторы скандального видео отстранены от работы.

"Произошедшее недопустимо, извинения уже принесены, в том числе игроку. Виновные в данной ситуации уже отстранены от работы", - приводит слова Аксенова "Матч ТВ".

Ранее в соцсетях клуба было размещено видео с придуманными переговорами с Языджи, где в одном из сообщений говорилось о том, что "это Россия, у нас здесь много Наташ".

Этот ролик вызвал крайне негативную реакцию общественности и был удален.

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась за видео и взяла всю ответственность за него на себя.