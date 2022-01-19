Звезды бокса опустились в прорубь на Крещение

В ночь с 18 на 19 января Федерация бокса России и Центр Прогресса бокса организовали Крещенские купания на острове Русский в подмосковном Серпухове.

В крещенских купаниях и мероприятиях по освящению купели приняла участие целая россыпь звезд мирового бокса - двукратные олимпийские чемпионы Алексей Тищенко и Олег Саитов, олимпийский чемпион Александр Лебзяк, чемпион мира Марк Петровский, боксеры-профессионалы Денис Лебедев, Александр Беспутин и Григорий Дрозд. В традиционном купании приняло участие более тысячи человек.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев отметил, что в крещенскую ночь люди окунаются в купели, чтобы показать, что идут по жизни с верой в Бога.

"К этому, конечно, нужно готовиться. Нужно готовиться как духовно, так и физически. Но, конечно, призываю всех к купанию. А купание именно в крещение - это и слов нет, одни эмоции", - поделился эмоциями бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF Денис Лебедев.