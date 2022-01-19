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19.01.2022 20:23
Рубрика: Спорт

Джокович купил компанию, разрабатывающую лекарство от коронавируса

Сербский теннисист Новак Джокович купил 80% акций биотехнологической компании, которая занимается разработкой лекарства от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Надаль считает ситуацию с визой Джоковича бардаком

Напомним, в настоящее время первая ракетка мира пропускает первый турнир из серии Большого шлема Australian Open. Джокович прилетел в Австралию на соревнования, однако он не смог пройти паспортный контроль. Его австралийская виза аннулирована. Ситуация заключалась в том, что у спортсмена медотвод от вакцинации, но при заполнении бумаг на визу был выбран тот тип въездного документа, который невозможно получить с медотводом.

Спустя пару дней австралийский суд удовлетворил апелляцию Джоковича на аннулирование его визы в страну. Однако в тот же день он был задержан. Власти страны засомневались в основаниях для медотвода теннисиста от прививки от коронавируса. Впоследствии власти Австралии приняли окончательное решение аннулировать визу первой ракетки мира. Суд отклонил апелляцию теннисиста, оспорившего аннулирование своей визы. И Джоковича депортировали из страны.

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