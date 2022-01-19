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Рубрика: Спорт

Антон Шипулин и другие звезды биатлона проведут гонку в Лужниках

Текст: Ирина Огилько
Антон Шипулин. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Антон Шипулин. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Антон Шипулин. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На территории спортивного комплекса "Лужники" 28 января при поддержке Департамента спорта города Москвы пройдут уникальные соревнования по биатлону "Гонка звезд". Как сообщили "РГ" организаторы состязания, заезд пройдет на лыжно-биатлонной трассе. Старт гонки состоится в 18:00.

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В гонке примут участие 20 команд, в каждой из которых будет по 2 человека: звезда биатлона или лыж и подготовленный любитель. Как ожидается, участие примут чемпионы мира и Европы, олимпийские призеры: Николай Круглов, Антон Шипулин, Александр Легков, Анна Богалий, Виктор Васильев, Матвей Елисеев и другие. Соревнования пройдут по правилам смешанной эстафеты биатлона. Чтобы попасть в команду к звездам и получить возможность вместе побороться за призы соревнований, любители биатлона и лыжного спорта пройдут специальный отбор, по итогам которого будут сформированы команды. Вести мероприятие, не давая зрителям заскучать, будет популярный комментатор биатлона, шоумен, спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

Напомним, что лыжно-биатлонная трасса в Лужниках - уникальное спортивное сооружение. Ранее в Москве свободно покататься на лыжах можно было только на специальных лыжных базах или в лесопарковых зонах, а теперь насладиться любимым видом спорта можно почти в самом центре Москвы, с видом на исторические спортивные объекты. Длина трассы тоже символичная - 2 022 метра. Создатели проекта говорят, что такая цифра принесет удачу в новом году всем, кто встанет на лыжи и с пользой проведет время на свежем воздухе.

Лыжно-биатлонная трасса в Лужниках будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 до 28 февраля.

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