Антон Шипулин и другие звезды биатлона проведут гонку в Лужниках

На территории спортивного комплекса "Лужники" 28 января при поддержке Департамента спорта города Москвы пройдут уникальные соревнования по биатлону "Гонка звезд". Как сообщили "РГ" организаторы состязания, заезд пройдет на лыжно-биатлонной трассе. Старт гонки состоится в 18:00.

В гонке примут участие 20 команд, в каждой из которых будет по 2 человека: звезда биатлона или лыж и подготовленный любитель. Как ожидается, участие примут чемпионы мира и Европы, олимпийские призеры: Николай Круглов, Антон Шипулин, Александр Легков, Анна Богалий, Виктор Васильев, Матвей Елисеев и другие. Соревнования пройдут по правилам смешанной эстафеты биатлона. Чтобы попасть в команду к звездам и получить возможность вместе побороться за призы соревнований, любители биатлона и лыжного спорта пройдут специальный отбор, по итогам которого будут сформированы команды. Вести мероприятие, не давая зрителям заскучать, будет популярный комментатор биатлона, шоумен, спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

Напомним, что лыжно-биатлонная трасса в Лужниках - уникальное спортивное сооружение. Ранее в Москве свободно покататься на лыжах можно было только на специальных лыжных базах или в лесопарковых зонах, а теперь насладиться любимым видом спорта можно почти в самом центре Москвы, с видом на исторические спортивные объекты. Длина трассы тоже символичная - 2 022 метра. Создатели проекта говорят, что такая цифра принесет удачу в новом году всем, кто встанет на лыжи и с пользой проведет время на свежем воздухе.

Лыжно-биатлонная трасса в Лужниках будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 до 28 февраля.