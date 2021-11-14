Сборная России обыграла Чехию и стала третьей на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею завоевала третье место на Кубке Карьяла, переиграв в заключительном матче команду Чехии - 5:2. В воскресенье российская команда проводила третий матч на Кубке Карьяла. После двух неудач россияне претендовали лишь на третье место на стартовом этапе Евротура, но для этого нужно было побеждать Чехию.

Уже в начале встречи команда, которую по ходу турнира возглавил Сергей Зубов, повела в счете. Отличился Александр Елесин. Незадолго до перерыва Дмитрий Воронков увеличил преимущество россиян. В начале второго периода все тот же Воронков оформил дубль, сделав счет 3:0. На 32-й минуте российская команда вела уже 4:0. На этот раз точный бросок на счету Никиты Тертышного. И лишь в самом конце второй трети матча Матей Странски сумел размочить счет.

Интрига возродилась в середине третьего периода после гола Давида Каше, но Артем Галимов незадолго до конца встречи поставил победную точку. Сборная России, составленная из молодых игроков, заняла третье место. Первое разыграют команды Финляндии и Швеции, в активе которых по 6 очков.