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13.11.2021 11:19
Рубрика: Спорт

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан лучшим игроком очередного дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Фото: AP Photo/Paul Sancya Фото: AP Photo/Paul Sancya
Фото: AP Photo/Paul Sancya
Фото: AP Photo/Paul Sancya
Овечкин опередил Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ

"Вашингтон" в ночь на субботу встречался с "Коламбусом" и добился непростой победы - 4:3. В составе столичного клуба гол и передача на счету Овечкина. Эта шайба стала для россиянина 742-й в карьере, и он опередил легендарного Бретта Халла, единолично расположившись на четвертом месте в истории лиги.

Второй звездой дня признан молодой центрфорвард "Баффало" Дилан Казенс. В матче против "Эдмонтона" он оформил дубль и помог своей команде добиться победы - 3:2.

И третья звезда дня имеет прямое отношение к этому матчу. Нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль отметился дублем в игре против "клинков".

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин