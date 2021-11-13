Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан лучшим игроком очередного дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

"Вашингтон" в ночь на субботу встречался с "Коламбусом" и добился непростой победы - 4:3. В составе столичного клуба гол и передача на счету Овечкина. Эта шайба стала для россиянина 742-й в карьере, и он опередил легендарного Бретта Халла, единолично расположившись на четвертом месте в истории лиги.

Второй звездой дня признан молодой центрфорвард "Баффало" Дилан Казенс. В матче против "Эдмонтона" он оформил дубль и помог своей команде добиться победы - 3:2.

И третья звезда дня имеет прямое отношение к этому матчу. Нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль отметился дублем в игре против "клинков".