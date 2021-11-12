Косторная поддержала Усачеву, получившую тяжелую травму на этапе в Японии

Фигуристка Алена Косторная поддержала Дарью Усачеву, которая получила травму ноги на этапе Гран-при в Японии.

Напомним, в пятницу Усачева во время разминки прыгнула тройной флип и упала. Спортсменка получила травму и врач унес ее со льда. Позже стало известно, что у нее произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

Свою партнершу по сборной поддержала Алена Косторная, опубликовавшая слова поддержки на своей странице в Instagram.

"Спортсмены - это не роботы, не машины, это такие же люди, которые могут болеть и иметь какие-то травмы. Спорт высших достижений не имеет ничего общего с крепким здоровьем, но это не значит, что после травмы карьера спортсмена должна заканчиваться, вовсе нет. Я считаю, что травмы помогают понять, что конкретно ты хочешь делать дальше, так что хочу просто пожелать Дарье Усачевой скорейшего восстановления", - написала Косторная.