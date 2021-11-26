Передача Головина помогла "Монако" обыграть "Реал Сосьедад" и выйти в плей-офф

Французский "Монако" на своем поле переиграл "Реал Сосьедад" из Испании - 2:1. Голевой передачей отметился российский полузащитник Александр Головин. Монегаски вышли в 1/8 Лиги Европы.

Счет в матче был открыт на 28-й минуте встречи. В голевой комбинации, точку в которой поставил Кевин Фолланд, принял участие и российский полузащитник Александр Головин, ставший автором голевой передачи.

На 35-й минуте встречи в составе гостей точным ударом отметился шведский нападающий Александер Исак, но спустя три минуты Юссуф Фофана вывел "Монако" вперед.

До финального свистка счет не изменился. В концовке матча Фофана получил красную карточку. Головин был заменен в компенсированное время.

Поле этого тура "Монако" гарантировал себе первое место в группе и выход в 1/8 финала. Также в эту стадию пробились "Вест Хэм" и "Байер".

Стоит отметить, что в этом сезоне команды, ставшие вторыми в группах в Лиге Европы, и третьи места из Лиги чемпионов сыграют друг против друга в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала. Одним из участников этой стадии уже стал "Зенит".