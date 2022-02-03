Гол Капризова помог "Миннесоте" разгромить "Чикаго"

Девятнадцатая в сезоне шайба российского форварда "Миннесоты" Кирилла Капризова помогла его клубу разгромить "Чикаго" - 5:0.
Фото: REUTERS
Первый период матча завершился нулевой ничьей, а после перерыва "Миннесоте" удалось отличиться трижды. Открыт счет был при игре в большинстве - усилия партнеров воплотил в гол Фредерик Годро.
Вскоре Матс Цуккарелло закрепил успех, а третью шайбу забросил Кирилл Капризов. Он перехватил шайбу, отдал пас на Цуккарелло, который вернул ее россиянину, точный бросок которого был неотразим.
Mats Zuccarello (@zuccarello36) and Kirill Kaprizov are just on a different level. 📈— NHL (@NHL) February 3, 2022
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Окончательный результат матча установили Кевин Фиала и Нико Штурм - 5:0.
На счету Капризова - 19 шайб и 34 голевые передачи. Он набирает очки в 12-ти матчах подряд.