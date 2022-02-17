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Рубрика: Спорт

Недоигранный из-за коронавируса МЧМ пройдет в августе, результаты матчей аннулированы

Текст: Максим Домчев
Молодежный чемпионат мира по хоккею, который не был доигран из-за вспышки заболевания коронавирусом, пройдет в августе. Результаты всех матчей аннулированы.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Как заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, турнир пройдет в Канаде в августе 2022 года. Командам предстоит сыграть все матчи с начала.

"Мужской молодежный чемпионат мира-2022 пройдет в середине августа в провинции Альберта. Мы еще обсуждаем детали. Это будет абсолютно новое соревнование, мы забываем все результаты уже сыгранных матчей. Турнир пройдет после турнира Гретцки/Глинки в августе. И у нас получится такой фестиваль молодежного хоккея, можно сказать", - приводит РИА Новости слова Тардифа.

Глава IIHF отметил, что решение прервать чемпионат после вспышки заболеваний было абсолютно правильным.

При этом в регламенте соревнований произойдет одно изменение - худшая сборная турнира покинет высший дивизион, и на МЧМ-2023 в России не будет 11 участников.

Спорт Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022