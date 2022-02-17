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17.02.2022 06:45

Женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде состоится на день раньше

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Женская биатлонная гонка с масс-стартом пройдет 18 февраля. Ранее в расписании Игр-2022 ее проведение было запланировано на 19 февраля.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Российские биатлонистки выиграли серебро в эстафете

Как сообщает Международный союз биатлонистов, такое решение вызвано плохими погодными условиями. Прогноз погоды на субботу обещает сильный ветер и морозы.

Женская гонка на 12,5 км стартует 18 февраля в 10:00 по московскому времени. В ней примут участие три россиянки - Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич, которая выступит после того как из-за проблем со здоровьем завершила выступление в Пекине норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Мужской масс-старт пройдет по расписанию. Старт гонке будет дан 18 февраля в 12:00 по московскому времени.

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