Женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде состоится на день раньше

Женская биатлонная гонка с масс-стартом пройдет 18 февраля. Ранее в расписании Игр-2022 ее проведение было запланировано на 19 февраля.

Как сообщает Международный союз биатлонистов, такое решение вызвано плохими погодными условиями. Прогноз погоды на субботу обещает сильный ветер и морозы.

Женская гонка на 12,5 км стартует 18 февраля в 10:00 по московскому времени. В ней примут участие три россиянки - Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич, которая выступит после того как из-за проблем со здоровьем завершила выступление в Пекине норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Мужской масс-старт пройдет по расписанию. Старт гонке будет дан 18 февраля в 12:00 по московскому времени.