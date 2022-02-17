Женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде состоится на день раньше
Женская биатлонная гонка с масс-стартом пройдет 18 февраля. Ранее в расписании Игр-2022 ее проведение было запланировано на 19 февраля.
Как сообщает Международный союз биатлонистов, такое решение вызвано плохими погодными условиями. Прогноз погоды на субботу обещает сильный ветер и морозы.
Женская гонка на 12,5 км стартует 18 февраля в 10:00 по московскому времени. В ней примут участие три россиянки - Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич, которая выступит после того как из-за проблем со здоровьем завершила выступление в Пекине норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд.
Мужской масс-старт пройдет по расписанию. Старт гонке будет дан 18 февраля в 12:00 по московскому времени.
Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпиады
Сборная России по хоккею в полуфинале Олимпиады сыграет со Швецией. Это стало известно после того, как скандинавы одержали победу над Канадой со счетом 2:0. Встреча Россия - Швеция состоится 18 февраля. Начало - в 16:10 по московскому времени