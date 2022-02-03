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Рубрика: Спорт

Гол Кузнецова не спас "Вашингтон" в первом матче без Овечкина

Текст: Максим Домчев

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл "Эдмонтону" - 3:5, несмотря на гол российского форварда Евгения Кузнецова.

Фото: AP Photo/Jim Mone
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На эту встречу "Вашингтон" впервые в сезоне вышел без своего лидера Александра Овечкина. Тест на коронавирус игрока показал положительный результат, из-за чего он выбыл из строя на неопределенный срок, а также пропустит Матч всех звезд НХЛ.

Начало матча стало для "Вашингтона" обескураживающим. На второй минуте Леон Драйзайтль открыл счет, следом Эвандер Кейн забросил вторую шайбу, а на шестой минуте после броска Конора Макдэвида счет стал уже 3:0 в пользу "нефтяников". Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов уступил место в воротах Фениксу Копли.

"Вашингтон" смог размочить счет усилиями Ларса Эллера, во втором периоде Конор Шири сократил разницу до минимума, а в начале третьего периоде Евгений Кузнецов его сравнял, нанеся не самый сложный бросок от борта.

"Эдмонтон" вышел вперед на 56-й минуте после броска Райана Ньюджента-Хопкинса, через три минуты он же установил окончательный результат.

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