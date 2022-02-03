Саудовская Аравия впервые примет участие в Зимней Олимпиаде

Честь этого столь далекого от зимы государства, как впрочем и всех других стран залива, будет защищать в гигантском слаломе Файик Абди, прошедший квалификацию. В четыре года его поставила на лыжи мама в Ливане. Повзрослев, он тренировался в Австрии, Франции, Италии, Швейцарии, Швеции… В 2016-м поселился в США в штате Юта, где отличные условия для тренировок.

А в январе этого года, как рассказывается в пресс-релизе Международной Ассоциации спортивной прессы (АИПС), Абди довелось пройти отличную подготовку в горах родной Саудовской Аравии. В ее горах выпал снег, покрывший землю пустыни толстым покровом.

Файик Абди прошел все квалификационные испытания. Его поездка на Игры в Пекин - не подарок судьбы, а честно завоеванное им право сравнить себя с лучшими горнолыжниками мира.