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5 февраля - Биатлон
Смешанная эстафета
03.02.2022 09:43

Назван состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на ОИ

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал участников смешанной эстафеты, которая состоится 5 февраля.

В первой гонке на Олимпийских играх выступят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, сообщает сайт Союза биатлонистов России. Начало гонки 5 февраля в 12.00 по московскому времени.

Фото: REUTERS
Биатлон на Олимпиаде в Пекине

На прошлой Олимпиаде в 2018 году в смешанной эстафете команда в составе Ульяны Кайшевой, Татьяны Акимовой, Антона Бабикова и Матвея Елисеева показала девятый результат.

Ранее глава СБР Виктор Майгуров рассказал о том, какого результата он ожидает от мужской и женской команд в Пекине.

"Минимальный успех - две медали, одна должна быть золотой. В любой гонке. Личная медаль, конечно, ценнее, но эстафетная тоже показывает, насколько сейчас команда сильна. Олимпиада - это турнир сюрпризов, где никогда невозможно прогнозировать, кто именно выиграет медали", - сказал он.

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