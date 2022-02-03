Назван состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на ОИ
В первой гонке на Олимпийских играх выступят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, сообщает сайт Союза биатлонистов России. Начало гонки 5 февраля в 12.00 по московскому времени.
На прошлой Олимпиаде в 2018 году в смешанной эстафете команда в составе Ульяны Кайшевой, Татьяны Акимовой, Антона Бабикова и Матвея Елисеева показала девятый результат.
Ранее глава СБР Виктор Майгуров рассказал о том, какого результата он ожидает от мужской и женской команд в Пекине.
"Минимальный успех - две медали, одна должна быть золотой. В любой гонке. Личная медаль, конечно, ценнее, но эстафетная тоже показывает, насколько сейчас команда сильна. Олимпиада - это турнир сюрпризов, где никогда невозможно прогнозировать, кто именно выиграет медали", - сказал он.
Российские хоккеисты прибыли в Пекин для участия в Олимпиаде
В четверг хоккеисты сборной России прилетели в Пекин, где 9 февраля стартует олимпийский хоккейный турнир. Команда прибыла в олимпийскую деревню и сдала тесты на коронавирус. "Настроение отличное, хочется быстрее приступить к тренировкам", - сказал капитан сборной Вадим Шипачев