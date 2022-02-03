Назван состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на ОИ

Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал участников смешанной эстафеты, которая состоится 5 февраля.

В первой гонке на Олимпийских играх выступят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, сообщает сайт Союза биатлонистов России. Начало гонки 5 февраля в 12.00 по московскому времени.

На прошлой Олимпиаде в 2018 году в смешанной эстафете команда в составе Ульяны Кайшевой, Татьяны Акимовой, Антона Бабикова и Матвея Елисеева показала девятый результат.

Ранее глава СБР Виктор Майгуров рассказал о том, какого результата он ожидает от мужской и женской команд в Пекине.

"Минимальный успех - две медали, одна должна быть золотой. В любой гонке. Личная медаль, конечно, ценнее, но эстафетная тоже показывает, насколько сейчас команда сильна. Олимпиада - это турнир сюрпризов, где никогда невозможно прогнозировать, кто именно выиграет медали", - сказал он.