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12.11.2021 15:58
Рубрика: Спорт

Стал известен характер травмы фигуристки Дарьи Усачевой

Текст: Анна Козина
Фото: Charly TRIBALLEAU / AFP Фото: Charly TRIBALLEAU / AFP
Фото: Charly TRIBALLEAU / AFP

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассказали, какую травму получила одиночница Дарья Усачева, которая была вынуждена сняться с японского этапа серии Гран-при после разминки.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фигуристка Усачева снялась с Гран-при в Японии из-за травмы на разминке

Напомним, что Усачева упала при выполнении с флипа, в слезах доехала до бортика. С арены ее на руках унес врач сборной России Филипп Шветский. К счастью, у фигуристки нет вертельного перелома бедра, о котором предположительно писали СМИ.

- Во время выполнения прыжкового элемента у спортсменки произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости, что является достаточно распространенным случаем в спортивной мировой практике и характерно для спортсменов в возрасте 13 - 17 лет, - говорится в сообщении на сайте ФФККР. - Эта травма требует не очень продолжительного лечения, реабилитации. В 99 процентах случаев спортсмен возвращается к нормальной спортивной деятельности.

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