Фигуристка Усачева снялась с Гран-при в Японии из-за травмы на разминке

Российская фигуристка Дарья Усачева снялась с четвертого этапа серии Гран-при в Японии. Наша спортсменка на разминке перед началом соревнований у женщин-одиночниц в короткой программе травмировалась, об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Как информирует ТАСС, девушка упала с двойного флипа. Дарья не смогла самостоятельно покинуть лед - ее унесли с площадки на руках. Отметим, что в этом виде программы она была единственной представительницей нашей страны на этих соревнованиях.

В нынешнем сезоне Дарья Усачева на американском этапе Гран-при стала второй - уступив лишь другой российской фигуристке - Александре Трусовой.