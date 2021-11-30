Карпин провел встречу с футболистами сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во вторник встретился с игроками национальной команды.

Встреча состоялась в одном из отелей Москвы и на ней присутствовала большая группа игроков, в том числе футболисты "Спартака" Георгий Джикия, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев, "Локомотива" - Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, армейцы Игорь Дивеев и Антон Заболотный, Даниил Фомин из "Динамо", а также Илья Лантратов из "Химок" и игрок "Сочи" Сергей Терехов.

О подробностях встречи пока ничего не сообщается, неизвестно также, о чем разговаривали игроки и наставник.

Полузащитник Роман Зобнин лишь отметил, что разговор был хороший.

"Хорошо поговорили. Не могу сказать, что обсуждали на встрече. Хорватию? Валерий Георгиевич вам все расскажет", - передает слова Зобнина "Чемпионат".

Сборной России предстоит 24 марта стыковой матч против команды Польши за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. В случае победы команда Карпина в решающей встрече встретится с победителем матча между Чехией и Швецией.