Валерий Карпин: Сборная Польши сопоставима по уровню с Хорватией

Кажется, что Польша - это команда примерно одного уровня с Хорватией. Нет мыслей о своеобразном реванше?

Валерий Карпин: Как реванш воспринимать не надо, это просто шанс попасть на чемпионат мира. Хорватия и Польша - сопоставимые по уровню команды, но давайте посмотрим, что будет через четыре месяца. Будем спокойно готовиться, изучать соперника.

Как собираетесь сдерживать главную звезду польской сборной Роберта Левандовского? Человек пачками забивает за "Баварию".

Валерий Карпин: Сдерживать надо не одного игрока, а сборную Польши. Помимо Левандовского там достаточно футболистов высокого уровня, которые могут создать нам проблемы.

Есть план подготовки к стыковым матчам? На каких стадионах планируете играть?

Валерий Карпин: Рассматриваются несколько вариантов: "Лужники", Краснодар, Ростов. Никакой конкретики на данный момент нет. Хотелось бы кстати поблагодарить клубы Премьер-лиги, что согласились перенести тур. Конечно, нет никаких гарантий, что это нам принесет результат, но точно поможет лучше подготовиться.

Если мы пройдем Польшу, второй стыковой матч также будет домашним. Это плюс или минус? И вообще как вам новый формат стыков?

Валерий Карпин: Безусловно, лучше играть на своем поле - это большой плюс. Не думаю, что из-за этого будет больше давления. Посмотрим, сколько людей сможет прийти на стадион, учитывая коронавирусную ситуацию. Что касается формата, то он такой, какой есть. Здесь мы ничего поделать не можем.

Будете ли вы каким-то образом менять аспекты психологической подготовки игроков - с учетом не самого успешного опыта с Хорватией?

Валерий Карпин: Что-то изменим, но что именно - рассказывать не буду. Скажу футболистам.

Что нужно будет сделать с командой, если она не пройдет Польшу? Поменять руководство РФС, тренера, игроков? Жребий-то великолепный.

Валерий Карпин: Возможно, Италия или Португалия на бумаге выглядят сильнее, но не соглашусь с тем, что Польша, как вы говорите, великолепный вариант. Не самый плохой, но и не самый хороший вариант. Как я уже отметил, поляки сопоставимы по уровню с хорватами. Какие выводы могут последовать в случае поражения? Поменять руководство РФС и тренера - это возможно, но игроков - нет. Что есть, то есть.

Вы говорили, что общались с игроками сразу после поражения от Хорватии. Прошло почти две недели, после этого разговаривали еще?

Валерий Карпин: Общался по телефону с некоторыми ребятами. До конца первой части сезона будем на связи. Футболисты по-разному восприняли результат в Сплите. Довольных, мягко говоря, нет. Но у них уже начались матчи за клубы, жизнь продолжается.

Игроки сборной извлекут урок от Хорватии?

Валерий Карпин: Очень на это надеюсь.

Станислав Черчесов хорошо знает сборную Польшу. Имеет ли смысл обратиться к нему?

Валерий Карпин: Возможно, почему нет? Как вариант.

Перед Хорватией вы говорили, что с ними можно играть в смелый футбол. А с поляками?

Валерий Карпин: Одной моей веры мало. Я верю, но другой вопрос - сможем ли мы это сделать. Я считаю, что да, можем.

Для себя определили какое количество футболистов собираетесь вызвать на сбор? И кем замените Смолова с Головиным, которые не сыграют с Польшей из-за дисквалификаций.

Валерий Карпин: Матч с Польшей состоится примерно через четыре месяца, так что пока не задумывался об этом. Не думаю, что будет больше 27 человек. А кем заменить Смолова и Головина - сейчас нет смысла об этом рассуждать. Посмотрим, кто в какой форме тогда будет и состоянии.

Из ваших прежних интервью люди могли сделать вывод, что в сборной играют футболисты, которые прячутся от мяча, а тренер не может настроить их психологически. Что может измениться?

Валерий Карпин: Вселяет уверенность неудачный опыт с Хорватией. Надо из него сделать выводы и двигаться дальше.

Сегодня Федор Кудряшов сказал, что в матче с Хорватией не хватило лидера в каждой линии. Каким образом это можно исправить и согласны ли вы с ним?

Валерий Карпин: Вот видите - игроки сами все прекрасно понимают. А я не считаю, что должен быть один, два, три или несколько лидеров. Все 11 футболистов на поле должны быть лидерами. Надо менять менталитет.

Премиальные за выход на чемпионат мира будут? Если кто-то решит отдельно выплатить бонус, будете против?

Валерий Карпин: Если кто-то захочет это сделать - против не буду. Но смысл говорить на эту тему, если все обговорено?

Какая сумма должна быть задекларирована, чтобы это стало фантастической мотивацией для сборной?

Валерий Карпин: Никакой. Деньги не являются дополнительной мотивацией.

Есть слухи, что польскую команду может возглавить Черчесов. Бодрит возможное соперничество с ним?

Валерий Карпин: Меня бодрит сборная Польши.

Собираетесь изучать возможных соперников по финалу стыковых матчей - Чехию и Швецию?

Валерий Карпин: Будем знакомиться с ними заранее, потому что промежуток между стыковыми матчами составит всего три дня. Некогда потом будет изучать.