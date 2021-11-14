Валерий Карпин: Мы боялись получать мяч

Несмотря на обидный результат и, как следствие, упущенный шанс на прямую путевку на первенство планеты, Карпин подробно отвечал на вопросы журналистов и взял на себя вину за случившееся.
Перед матчем вы сказали, что будете атаковать. Но Россия в основном защищалась. Почему?
Валерий Карпин: Да, мы много внимания уделили обороне. Вчера я говорил, что каждая команда играет так, как ей позволяет соперник. Россия позволила Хорватии владеть мячом и идти вперед. Почему так произошло? Надо проанализировать и только после этого я смогу ответить на ваш вопрос.
Что сегодня не получилось? Тезисно.
Валерий Карпин: Самое главное - не было контригры. Имею ввиду не контратаки, а игру с мячом. Мы уже много говорили об этом. В Сплите у многих футболистов не было желания получать мяч, а обороняться все 90 минут невозможно, никаких сил не хватит. В такой ситуации может что-то случайно залететь в ворота, так и произошло. У нас не было передышки, хотя Хорватия не прессинговала нас в каком-то сумасшедшем ритме. Просто надо хотеть получать мяч, не бояться.
Что за травма у Кудряшова? Не было мысли заменить его до автогола?
Валерий Карпин: С удовольствием сделал бы это, но к тому моменту мы уже произвели пять замен.
В начале второго тайма вы сделали тройную замену. Так и планировали заранее?
Валерий Карпин: Нет, это была реакция на наш футбол, состояние газона. Мяч вообще не катился, было тяжело выходить из обороны. Вышел Заболотный, чтобы бороться в воздухе после выносов.
Как вам атмосфера на стадионе? Она помогла хозяевам?
Валерий Карпин: Атмосфера великолепная. Дай Бог всем командам играть с такой поддержкой. Помогло это хорватам или нет - спросите у них. В конце концов, на поле играют футболисты, а не фанаты. И говорить о том, что мы уступили из-за полного стадиона - смешно.
Как себя чувствует Кудряшов? Команда как-то поддержала его?
Валерий Карпин: Естественно, он расстроен. Все его поддержали, такое может случиться с каждым.
Вам важно, с кем будете играть в стыковых матчах? Они будут в марте, когда у сборников будет не так много практики. Это может стать проблемой?
Валерий Карпин: По поводу с кем и где играть - обсудим после жеребьевки. Насколько сложно - проблемы были сейчас и будут в марте. Разницы нет.
Поражение - ваша вина, или уровень наших футболистов просто ниже?
Валерий Карпин: Проигрыш - полностью моя вина. И наши игроки на уровне хорватов могут смотреться намного лучше.
Как бороться с тем, чтобы наши не боялись играть с Хорватией?
Валерий Карпин: Работать. Во всех направлениях.
Вы будете готовить сборную к стыкам?
Валерий Карпин: В июле сказали, что в случае попадания в стыки мой контракт продлевается автоматически. Ничего не поменялось.