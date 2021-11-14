Московские моржи открыли купальный сезон

В воскресенье в Серебряном бору столичные любители зимнего плавания открыли сезон. Участвовало около 50 человек. Как и в прошлые годы, дежурили у водоемов спасатели на воде. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Как рассказал на открытии председатель Федерации закаливания и зимнего плавания Андрей Замыслов, сезон моржи открывают с наступлением отрицательных температур: "Мы открываем сезон в конце осени и завершим заплывы весной. Все это время с нами будут работать спасатели. При возникновении внештатной ситуации спасатели готовы транспортировать пловцов на берег, оказать первую помощь, при необходимости передать медикам".

В прошлом сезоне спасатели на воде обеспечили безопасность купания более тысячи москвичей, круглогодично практикующих плавание в открытой воде.

Места для моржевания: Озеро Белое (Серебряный бор), парк Мещерское, парк Фили, парк Теплый стан, парк Кузьминки.